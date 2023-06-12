Синоптики спрогнозировали заморозки в 11 регионах России

В ближайшие две ночи в 11 регионах России ожидаются заморозки, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве выпало до четверти месячной нормы осадков

Резкое понижение температуры ожидается в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов, уточнил синоптик.

В Челябинской, Курганской, Тюменской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях столбик термометра опустится до -2 градусов. В Пермском крае, Башкирии и Татарстане - до -3.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам возвращение летнего тепла к 17 июня. По его словам, воздух в столичном регионе прогреется до +29 градусов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗаморозкиПогодаСиноптики

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