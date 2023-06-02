В Москве выпало до четверти месячной нормы осадков

В столичный регион пришли ливневые дожди с грозами.

Как отмечается, больше всего осадков было зафиксировано в Центральном и Западном округах Москвы, где выпало до 20 мм.

При этом ливень шел всего на протяжении одного часа.

Бригады ГУП «Мосводосток» продолжат дежурство, ликвидируя последствия непогоды, проинформировали в столичной мэрии.

Ранее в Гидрометцентре объявили, что в Москве объявлен предпоследний уровень погодной опасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

