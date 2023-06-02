В Москве выпало до четверти месячной нормы осадков
За вечер пятницы, 2 июня, в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
В столичный регион пришли ливневые дожди с грозами.
Как отмечается, больше всего осадков было зафиксировано в Центральном и Западном округах Москвы, где выпало до 20 мм.
При этом ливень шел всего на протяжении одного часа.
Бригады ГУП «Мосводосток» продолжат дежурство, ликвидируя последствия непогоды, проинформировали в столичной мэрии.
Ранее в Гидрометцентре объявили, что в Москве объявлен предпоследний уровень погодной опасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru