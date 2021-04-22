Синоптики спрогнозировали возвращение тепла в Москву

По ее словам, в ближайшие две недели в мегаполисе ожидается холодная погода, будут сопровождаться дождями.

Согласно прогнозу, 22 апреля в Москве будет около 7-9 градусов, в последующие дни - около 10 градусов. Температура воздуха в начале следующей недели будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

Напомним, по данным начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, потепление наступит в Москве 26 апреля.

