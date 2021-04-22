Синоптики спрогнозировали возвращение тепла в Москву
Жителям Москвы стоит ожидать возвращения теплой погоды не ранее 5 мая, сообщила телеканалу «Москва 24» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в ближайшие две недели в мегаполисе ожидается холодная погода, будут сопровождаться дождями.
Согласно прогнозу, 22 апреля в Москве будет около 7-9 градусов, в последующие дни - около 10 градусов. Температура воздуха в начале следующей недели будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса.
Напомним, по данным начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, потепление наступит в Москве 26 апреля.
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