В Росгидромете рассказали, когда в Москве наступит потепление

Потепление наступит в Москве 26 апреля, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик рассказал, что следующая неделя начнется без осадков, температура воздуха поднимется выше нормы. Однако Варакин добавил, что рекордных температур ожидать не стоит. Майская погода наступит не скоро.

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Ранее мэрия Москвы сообщила, что до полудня 21 апреля ожидается дождь с мокрым снегом и порывами ветра до 15 метров в секунду.

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ФОТО: РИА Новости
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