Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве
На следующей неделе погода в столичном регионе резко изменится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает «Интерфакс».
По словам Вильфанда, столбики термометров опустятся до плюс 18-20 градусов. Это будет соответствовать температуре начала июня, уточнил синоптик.
Понижение температуры произойдет из-за того, что облака будут препятствовать проникновению солнечных лучей, а циркуляция воздуха будет благоприятна для поступления свежего северного ветра.
В течение следующей недели в Москве и области ожидаются кратковременные дожди. Условий для ливней нет, добавил представитель Гидрометцентра.
В своем Telegram-каналеведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что Москва в ночь на 7 июля пережила «тропическую» ночь, так как минимальная температура воздуха в городе не опускалась ниже 20 градусов, сообщает «Радиоточка НСН».
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