Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве

По словам Вильфанда, столбики термометров опустятся до плюс 18-20 градусов. Это будет соответствовать температуре начала июня, уточнил синоптик.

Понижение температуры произойдет из-за того, что облака будут препятствовать проникновению солнечных лучей, а циркуляция воздуха будет благоприятна для поступления свежего северного ветра.

В течение следующей недели в Москве и области ожидаются кратковременные дожди. Условий для ливней нет, добавил представитель Гидрометцентра.

В своем Telegram-каналеведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что Москва в ночь на 7 июля пережила «тропическую» ночь, так как минимальная температура воздуха в городе не опускалась ниже 20 градусов, сообщает «Радиоточка НСН».

