«Снег растает в апреле»: Вильфанд пообещал москвичам зимний март

«О потеплении пока говорить не приходится — предстоящая ночь больше соответствовала февралю, нежели марту. В самой Москве фиксировалась температура от -7,5 до -9 градусов, в Подмосковье — от -8 до -13 градусов. Пятница в столице тоже будет вполне февральской. Температура постепенно будет повышаться, но все равно столбики термометров не поднимутся выше -2…-4 градусов в Москве и -5 в Подмосковье. В целом температура будет на 3 градуса ниже климатической нормы», - отметил синоптик.

По его словам, ближайшие сутки окунут жителей Москвы и области сразу в январь.

«Ночью температура снизится до -11…-13 градусов в Москве. Уже в субботу температура будет неуклонно повышаться и к позднему вечеру достигнет отметки 0…-2 градуса. К воскресенью столбики термометров в Москве поднимутся до +3…5 градусов. В понедельник вновь ожидается холодная погода: ночью -5…-10 градусов, днем 0…-5 градусов. », — дал прогноз Вильфанд.

Однако к середине недели ночная температура в Москве составит 0…+3 градуса, дневная — +3…8 градусов.

"Погода будет облачной, ожидаются небольшие осадки. Это на 5 градусов выше климатической нормы, такая погода продержится в столичном регионе до будущей пятницы. После этого нам предстоит пережить и понижения температуры. По предварительным расчетам, к следующим выходным температура воздуха резко понизится. Все-таки март в наших краях — зимний месяц, весенней погоды в это время не бывает. Если верить предварительным расчетам, снег растает в первой декаде апреля», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подтвердил, что рассчитывать на досрочный приход весны не стоит.

