Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в выходные в Москве и области
В Москве и области в минувшие выходные выпало около четверти месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, снег на всей Европейской территории выпадал неравномерно. По словам синоптика, в московском Тушино выпало 8 миллиметров осадков, на ВДНХ - 7 миллиметров осадков. Сугробы в Москве выросли на 5-10 сантиметров.
Как сообщалось, ночью 9 марта температура в Москве и области опустится до 20 градусов мороза. На следующий день будет еще холоднее. Дневные температуры — до 10 градусов мороза, на севере региона — до 13 градусов.
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