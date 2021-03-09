Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в выходные в Москве и области

В Москве и области в минувшие выходные выпало около четверти месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде на 8 Марта

По его словам, снег на всей Европейской территории выпадал неравномерно. По словам синоптика, в московском Тушино выпало 8 миллиметров осадков, на ВДНХ - 7 миллиметров осадков. Сугробы в Москве выросли на 5-10 сантиметров.

Как сообщалось, ночью 9 марта температура в Москве и области опустится до 20 градусов мороза. На следующий день будет еще холоднее. Дневные температуры — до 10 градусов мороза, на севере региона — до 13 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОсадкиПогодаМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры