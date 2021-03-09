Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в выходные в Москве и области

По его словам, снег на всей Европейской территории выпадал неравномерно. По словам синоптика, в московском Тушино выпало 8 миллиметров осадков, на ВДНХ - 7 миллиметров осадков. Сугробы в Москве выросли на 5-10 сантиметров.

Как сообщалось, ночью 9 марта температура в Москве и области опустится до 20 градусов мороза. На следующий день будет еще холоднее. Дневные температуры — до 10 градусов мороза, на севере региона — до 13 градусов.

