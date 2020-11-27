Синоптики рассказали о погодных аномалиях в регионах России в ближайшие дни

Аномальное тепло, при котором температура выше нормы до 25 градусов ожидается в Красноярском крае и Якутии в ближайшие пять дней, прогнозируют синоптики, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, Западную Сибирь, в частности, Омскую и Новосибирские области, напротив, ожидает аномальный холод. Там прогнозируется температура на 6-7 градусов ниже нормы - от 20 до 25 градусов мороза ночью.