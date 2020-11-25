Синоптик спрогнозировал тёплый Новый год

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода на Новый год ожидается теплее климатической нормы, передаёт «Радио 1».

По мнению синоптика, декабрь будет теплее нормы на 2-3 градуса, однако к Новому году эта аномалия может уменьшится на 1-2 градуса. «То есть будет чуть-чуть более тёплый фон, чем по многолетним нормам», - добавил Тишковец.

Эксперт «Фобоса» отметил, что в декабре количество осадков будет рядом с нормой и их должно хватить на снежный покров, правда этому может может помешать тепло. «Вопрос только в том, на какую волну - тепла или холода - мы попадём на Новый год», - сообщил Тишковец.



Синоптик уточнил, что точный прогноз погоды на Новый год появится примерно за неделю до праздника. «Сейчас предсказывать погоду на Новый год преждевременно», - резюмировал Тишковец.

