Синоптики рассказали о погоде в Центральной России 9 мая
9 мая в регионах центра Европейской России особенного тепла не ожидается, сообщает Гидрометцентр.
В Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже будет плюс 12-15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной. 9 мая днем в Москве атмосферный фронт отойдет от столицы, однако местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер.
10 мая в столичном регионе ожидается погода без осадков, воздух прогреется до 20 градусов.
За несколько часов до парада Победы в Москве специалисты примут решение о проведении его воздушной части с учетом погодных условий. Пока ситуация с погодой неоднозначная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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