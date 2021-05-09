Синоптики рассказали о погоде в Центральной России 9 мая

В Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже будет плюс 12-15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной. 9 мая днем в Москве атмосферный фронт отойдет от столицы, однако местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер.

10 мая в столичном регионе ожидается погода без осадков, воздух прогреется до 20 градусов.

За несколько часов до парада Победы в Москве специалисты примут решение о проведении его воздушной части с учетом погодных условий. Пока ситуация с погодой неоднозначная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

