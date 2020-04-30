Синоптики рассказали о погоде в России в мае

В начале мая температура в Европейской части России будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Это станет следствием теплых воздушных масс, которые поступают из Средиземноморья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптики посулили ряду регионов России экстремально жаркое лето

Дневные температуры воздуха начнут повышаться с субботы, 2 мая. Так в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до 25 градусов тепла.

«Это вполне июльская температура, местами кратковременный дождь, но ненадоедливый. Пятого числа уже будет облачно», - сказал Вильфанд.

Ранее специалисты Росгидромета предупредили, что этим ряд российских регионов ждут экстремально высокие температуры.

При этом, по оценкам специалистов, в России потепление климата происходит интенсивнее, чем в среднем по планете, передает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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