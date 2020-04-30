Синоптики рассказали о погоде в России в мае
В начале мая температура в Европейской части России будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Это станет следствием теплых воздушных масс, которые поступают из Средиземноморья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Дневные температуры воздуха начнут повышаться с субботы, 2 мая. Так в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до 25 градусов тепла.
«Это вполне июльская температура, местами кратковременный дождь, но ненадоедливый. Пятого числа уже будет облачно», - сказал Вильфанд.
Ранее специалисты Росгидромета предупредили, что этим ряд российских регионов ждут экстремально высокие температуры.
При этом, по оценкам специалистов, в России потепление климата происходит интенсивнее, чем в среднем по планете, передает Ura.ru
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