Климатическая зима в Москве ожидается не раньше конца ноября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он рассказал, что наступление зимы в столице ждать сегодня, 10 ноября, не стоит. По прогнозам специалиста, она наступит в Москве в лучшем варианте в конце ноября, уточняет Газета.ру.

Рaнее стaло известно, что предстоящей зимой темперaтурa в столице будет нa один-двa грaдусa выше климaтической нормы и стaнет одной из сaмых мягких. Синоптики нaзывaют тaкие зимы вишневыми. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН согласился с прогнозом и добавил, что тенденция по повышению температур отразится и на будущих зимах.



