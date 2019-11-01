Вильфанд: Человеческие сезоны для природы неестественны
Научный руководитель Гидрометцентра в эфире НСН раскрыл подробности двух новых времен года.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года – предзимье и предлетье, которые знаменуют климатический переход между двумя привычными сезонам, пишет РИА Новости.
В эфире НСН Роман Вильфанд рассказал, откуда взялись два промежуточных сезона.
«Есть сезоны административные, для социума, а есть сезоны естественные, для природы. Не для общества, которое назначило, что осень начинается с 1 сентября, а весна – с 1 марта. Сезоны, в которых живет человек для природы неестественны. Метеорологи исследовали атмосферные процессы, закономерности и определили, что существуют разные условия крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана: летом океан холоднее континента, а континент теплее. А зимой, когда накопленная в глубинных слоях океана энергия Солнца начинает подниматься на поверхность, океан становится теплее континента. Меняются условия термоциркуляции. В этой связи ученые и вывели эти шесть сезонов», - пояснил он.
По словам научного руководителя Гидрометцентра, в этом году предзимье будет достаточно теплым.
«Предзимье – это сезон между осенью и зимой. Сейчас предзимье, и по нашим прогнозам температура в этот период будет около или выше нормы, то есть будет тепло», - резюмировал Роман Вильфанд.
Он также подчеркнул, что предзимье длится с середины октября до середины декабря. Однако из года в год даты его наступления и завершения могут сдвигаться вплоть до двух недель в обе стороны. После предзимья можно говорить о наступлении климатической зимы. Шестой сезон, который длится с середины марта до середины мая, называется «предлетье».
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