Синоптики прогнозируют заморозки в Москве
В ближайшие два дня в некоторых регионах Центральной России, Поволжья и Урала ожидаются заморозки до 0 — минус 2 градусов, сообщает РБК со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Речь идёт о Московской, Ярославской, Костромской, Рязанской, а также Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. По словам синоптика, в течение сегодняшней и завтрашней ночи территория европейской части и Урала будет находиться в зоне влияния северных потоков.
Температура начнет повышаться 26 мая: в этот день воздух в столичном регионе прогреется до 15–19 градусов.
Напомним, погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая. При этом прогнозируются кратковременные дожди, местами пройдут грозы.
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