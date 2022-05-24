Синоптики прогнозируют заморозки в Москве

Речь идёт о Московской, Ярославской, Костромской, Рязанской, а также Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. По словам синоптика, в течение сегодняшней и завтрашней ночи территория европейской части и Урала будет находиться в зоне влияния северных потоков.

Температура начнет повышаться 26 мая: в этот день воздух в столичном регионе прогреется до 15–19 градусов.

Напомним, погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая. При этом прогнозируются кратковременные дожди, местами пройдут грозы.

