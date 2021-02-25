Синоптики прогнозируют стремительное потепление в ряде российских регионов
В центре Европейской России прогнозируется резкое потепление, которое будет сопровождаться низкими облаками, мокрыми осадками и гололедицей, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Так, 25 февраля температура приблизится к нулевой отметке. «Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление - это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», - сказал синоптик.
Он предупредил об усилении гололеда. «Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», - отметил Вильфанда.
Также, согласно прогнозу, температура повысится в Крыму и Краснодарском крае. Ночью в течение ближайших дней будут около нуля, днем от +4 до +9 градусов.
Тем временем, в трех районах Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Синоптики прогнозируют стремительное потепление в ряде российских регионов
- В Нижегородской области подросток задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида
- Голосование о возвращении памятника на Лубянскую площадь начнется 25 февраля
- Вильфанд предупредил жителей Москвы о низком атмосферном давлении
- В Литве 14 постояльцев дома престарелых заболели коронавирусом после вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru