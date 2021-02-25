Синоптики прогнозируют стремительное потепление в ряде российских регионов

В центре Европейской России прогнозируется резкое потепление, которое будет сопровождаться низкими облаками, мокрыми осадками и гололедицей, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Так, 25 февраля температура приблизится к нулевой отметке. «Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление - это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», - сказал синоптик.

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Он предупредил об усилении гололеда. «Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», - отметил Вильфанда.

Также, согласно прогнозу, температура повысится в Крыму и Краснодарском крае. Ночью в течение ближайших дней будут около нуля, днем от +4 до +9 градусов.

Тем временем, в трех районах Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром.

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