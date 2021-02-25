Синоптики прогнозируют стремительное потепление в ряде российских регионов

Он предупредил об усилении гололеда. «Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», - отметил Вильфанда.

Также, согласно прогнозу, температура повысится в Крыму и Краснодарском крае. Ночью в течение ближайших дней будут около нуля, днем от +4 до +9 градусов.

Тем временем, в трех районах Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром.



