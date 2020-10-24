Синоптики прогнозируют рекорды тепла в октябре в Центральной России

Октябрь в Центральной России в этом году может установить новый рекорд по теплу после октября 1967 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Текущий октябрь в Центральной России пока идет по климатическому графику самого теплого в истории регулярных метеонаблюдений и имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года: плюс 9,8 против плюс 9,0. И такой тренд, по всей видимости, сохранится надолго», - считает Тишковец.

По его словам, из-за влияния антициклона с запада вероятность осадков сократится до минимума. Температура днем будет подниматься до +9…+11.

«Следующая неделя пройдет под покровительством гигантского антициклона, который обеспечит жителей средней полосы России довольно комфортными для последней недели уходящего месяца метеоусловиями с температурным фоном на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В условиях относительно малооблачной погоды под утро воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6, а после полудня показания термометров продолжат колебаться от плюс 6 до плюс 11», - отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, на сколько в Московском регионе задержится хорошая погода.

«Что самое важное, осадки прекратятся, будет много солнышка и вполне умеренная теплая погода на 2-3 градуса выше нормы», - рассказал ученый.

