Синоптики прогнозируют метель в Москве на Крещение

Температура в Москве в крещенскую ночь будет колебаться в пределах минус трех градусов, также ожидается метель. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд: Снег будет идти в Москве всю неделю
«Порывы ветра до 15-20 метров в секунду, прогнозируется снег, метель, снежные заносы», - сказал Вильфанд.

В ночь на 19 января в Подмосковье температура будет достигать минус семи градусов, днем повысится до минус двух и даже ноля, а к вечеру пятницу снова понизится до минус 12 градусов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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