Синоптики прогнозируют метель в Москве на Крещение
17 января 202414:01
Температура в Москве в крещенскую ночь будет колебаться в пределах минус трех градусов, также ожидается метель. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.
«Порывы ветра до 15-20 метров в секунду, прогнозируется снег, метель, снежные заносы», - сказал Вильфанд.
В ночь на 19 января в Подмосковье температура будет достигать минус семи градусов, днем повысится до минус двух и даже ноля, а к вечеру пятницу снова понизится до минус 12 градусов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В болгарском Пловдиве прошла акция против демонтажа памятника «Алеша»
- Самолет вернулся в токийский аэропорт из-за укусившего стюардессу американца
- «АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип со стилизованной буквой «X»
- МИД: Пакистан оставляет за собой право ответить на удар Ирана
- Олег Кононов стал главным тренером ФК «Торпедо»
- Россиянина отправили в колонию за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
- В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз
- Жители Дальнего Востока взяли в 1,5 раза больше льготных ипотек в 2023 году
- Генсек ООН Гутерриш: Миру грозят худшие пять лет
- Телеканал ТНТ подтвердил контракт с Дибровым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru