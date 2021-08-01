Синоптики прогнозируют ливни с грозами в Москве

1 августа в Москве ожидаются ливни, грозы и до плюс 28 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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По его словам, согласно прогнозу ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня пройдут скоротечные ливни, прогремят грозы.

При грозе — порывистый вытер. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Август в России будет теплым, ни в одном из регионов страны не ожидается температуры ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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ФОТО: pxhere.com
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