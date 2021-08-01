Синоптики прогнозируют ливни с грозами в Москве
1 августа в Москве ожидаются ливни, грозы и до плюс 28 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, согласно прогнозу ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня пройдут скоротечные ливни, прогремят грозы.
При грозе — порывистый вытер. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Август в России будет теплым, ни в одном из регионов страны не ожидается температуры ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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