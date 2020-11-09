Синоптики прогнозируют аномальную погоду в некоторых российских регионах
Аномально теплая погода ожидается в течение недели в большинстве регионов азиатской территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Исключением станет лишь Якутия. В Красноярском крае прогнозируются самые яркие аномалии - до 20 градусов выше нормы.
В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири составит 6-10 градусов, в Средней Сибири - на 8-15 градусов. «Невероятное тепло», - отметил Вильфанд.
Ранее стало известно, что в Центральном федеральном округе России на днях ожидается смена погодных условий. Далее наступит «зимний режим погоды».
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