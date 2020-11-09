Синоптики прогнозируют аномальную погоду в некоторых российских регионах

Исключением станет лишь Якутия. В Красноярском крае прогнозируются самые яркие аномалии - до 20 градусов выше нормы.

В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири составит 6-10 градусов, в Средней Сибири - на 8-15 градусов. «Невероятное тепло», - отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что в Центральном федеральном округе России на днях ожидается смена погодных условий. Далее наступит «зимний режим погоды».

