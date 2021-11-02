Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве до 10 ноября
Синоптики прогнозируют температуру выше нормы на 5-10 градусов в Москве до 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По словам метеоролога, самыми теплыми днями станут предстоящие четверг и пятница, когда температура прогреется до 13-13 градусов тепла. Вильфанд подчеркнул, что температурные показатели для этого времени года являются очень высокими и назвал это «впечатляющим».
Ранее сообщалось, что десятки авиарейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы из-за опустившегося на город сильного тумана.
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