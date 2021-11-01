Десятки рейсов отменены или задержаны в Москве из-за погоды
1 ноября 202123:27
Десятки авиарейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы из-за тумана. Такие данные отображает сервис «Яндекс. Расписание».
Изменение в расписание полетов произошло во трех аэропортах столицы - «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково».
Ранее Гидпрометцентр объявил о продлении желтого уровня в Москве и области погодной опасности до утра вторника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru