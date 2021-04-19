Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр заявил о продлении желтого уровня погодной опасности в Москве и области, говорится в сообщении учреждения.

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Он будет действовать до полудня 20 апреля из-за сильного ветра. До сих пор предупреждение действовало до 7 часов утра 19 апреля.

В Москве и Подмосковье ожидается ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду.

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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
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