Синоптики предупредили жителей Центральной России об изменчивости погоды
В течение ближайших дней в центральной части России прогнозируется изменчивая погода. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что предстоящий четверг станет переходным днём с максимальной дневной температурой +8 градусов, далее – в пятницу и субботу – прогнозируется её понижение. Однако уже в воскресенье, 10 числа, столбики термометра вновь начнут медленно тянуться вверх.
Ранее синоптики заявили, что погода в столице во второй декаде ноября не порадует москвичей снегом и морозом. Середина ноября будет бесснежной, а температура – выше климатической нормы.
НСН отмечает, что в столице предстоящей ночью выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист добавила, то наиболее неблагоприятной погода будет во второй половине среды, 6 ноября, а также в начале ночи. Столица окажется во власти активного атмосферного фронта.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Минобороны отреагировали на сообщения о причинах бойни в Забайкалье
- Путин пообещал никому не угрожать уникальным российским оружием
- Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности в России
- В Госдуме Трампа сравнили с Гитлером
- Путин рассказал о ключевой цели уникального оружия России