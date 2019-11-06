Синоптики предупредили жителей Центральной России об изменчивости погоды

6 ноября 201918:10

В течение ближайших дней в центральной части России прогнозируется изменчивая погода. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что предстоящий четверг станет переходным днём с максимальной дневной температурой +8 градусов, далее – в пятницу и субботу – прогнозируется её понижение. Однако уже в воскресенье, 10 числа, столбики термометра вновь начнут медленно тянуться вверх.

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Ранее синоптики заявили, что погода в столице во второй декаде ноября не порадует москвичей снегом и морозом. Середина ноября будет бесснежной, а температура – выше климатической нормы.

НСН отмечает, что в столице предстоящей ночью выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист добавила, то наиболее неблагоприятной погода будет во второй половине среды, 6 ноября, а также в начале ночи. Столица окажется во власти активного атмосферного фронта.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд