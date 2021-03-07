Синоптики предупредили жителей московского региона о январских морозах
В Москве и Московской области ожидаются январские морозы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, ночью 9 марта температура опустится до 20 градусов мороза. На следующий день будет еще холоднее. Дневные температуры — до 10 градусов мороза, на севере региона — до 13 градусов.
10 марта температура ночью упадет до 21 ниже ноля.
Погода в столичном регионе 8 марта будет неблагоприятной, сообщает «Вечерняя Москва со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
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