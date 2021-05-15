Синоптики предрекли россиянам по-летнему жаркую погоду в ближайшие дни
Летняя погода начнет устанавливаться в регионах России со следующей недели, пишут «Известия».
Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с изданием, в понедельник, 17 мая Москву ожидает аномальная жара. Воздух прогреется до +29 градусов.
«Это даже теплее, чем в июле», — подчеркнул Тишковец.
В свою очередь, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков отметил, что аномально теплая погода уже пришла в Санкт-Петербург: 13 мая в городе зафиксировали нетипичные + 27,5 градуса. Синоптик добавил, что город на Неве обошел по майской жаре Москву и даже субтропический Сочи.
Кроме того, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура в средней полосе России летом будет выше климатической нормы в среднем на три градуса.
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