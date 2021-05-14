«Жаркий понедельник». Москвичей ждут теплые майские ночи

В Москву пришла летняя погода, которая порадует жителей столицы теплыми майскими ночами, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, в пятницу вечером ожидается дожди, которые в области могут превратиться в ливни с градом и шквалистым ветром, а выходные в Москве будут теплыми.

«Погода в Москве уже соответствует летней. При этом в столице ожидаются теплые ночи с температурой от 10 до 16 градусов. В выходные в Москве потеплеет до 22-24 градусов. Ну а самым теплым днем будет понедельник, когда воздух прогреется до 26-28 градусов. Примерно такая же температура будет в Подмосковье», - отметила Макарова.

По ее словам, после этого дневная температура несколько понизится, а ночи останутся такими же теплыми.

В целом в столице в мае ожидается теплая, но по-летнему неустойчивая погода, с кратковременными дождями и грозами, добавила собеседница НСН.

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