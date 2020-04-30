Синоптики предупредили россиян о майском снегопаде

В период майских праздников жителям ряда регионов России погода преподнесёт неприятный сюрприз. Как отметили в Росгидромете, в Приволжье, на Северном Кавказе и на большей части юга России может пойти мокрый снег.

Кроме того, дожди, сильный ветер и грозы возможны на на юго-западе Сибирского федерального округа, а именно в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае.