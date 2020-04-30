Синоптики предупредили россиян о майском снегопаде
В период майских праздников жителям ряда регионов России погода преподнесёт неприятный сюрприз. Как отметили в Росгидромете, в Приволжье, на Северном Кавказе и на большей части юга России может пойти мокрый снег.
Кроме того, дожди, сильный ветер и грозы возможны на на юго-западе Сибирского федерального округа, а именно в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае.
Между тем, жителям столичного региона стоит ждать потепления к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в темное время суток столбики термометров будут фиксировать отметки +3…+8, а днем воздух будет прогреваться до +16-ти. В некоторых районах может быть и до 23 градусов тепла.
Кроме того, стало известно, что будущим летом ряд российских регионов ждут экстремально высокие температуры. Об этом заявили специалисты Росгидромета. Они подчеркнули, что такую картину может обеспечить увеличение повторяемости и интенсивности волн тепла,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru