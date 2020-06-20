Синоптики предупредили о заморозках в отдельных регионах России
В отдельных регионах России прогнозируются заморозки в ночь на воскресенье, 21 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Понижение температуры ожидается в Пермском крае, а также Новосибирской, Омской, Томской, Свердловской и Кемеровской областях, отмечает Газета.ru.
По словам Вильфанда, там температура понизится до -2°C.
«Разгар лета. Это такой нечасто встречающийся процесс», — сказал метеоролог.
Ранее Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, какой именно будет погода в Уральском ФО и на юге Западной Сибири.
«В Свердловской области прогнозируются заморозки до -2⁰С. Это связано с тем, что сформировавшиеся в приполярных областях воздушные массы с завтрашнего дня начнут быстро перемещаться на Урал и в Сибирь. Отклонения от нормы будут достигать 4-6⁰С», - пояснил Вильфанд.
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