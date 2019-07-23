Синоптики предупредили о возможности выпадения снега на выходных

В ближайшие выходные, 27 и 28 июля, в Европейской части России резко похолодает из-за наступающего арктического циклона. В частности, на крайнем севере и северо-востоке Европейской части страны возможны осадки в виде мокрого снега, сообщил газете «Известия» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

В Москве синоптики снега не ожидают, однако на выходных в российской столице ожидаются дожди, местами проливные. Кроме того, в начале следующей недели в Москве похолодает до 14-15 градусов, а ночью температура может опускаться до 10 градусов, отмечает Газета.ру.

Ранее в интервью НСН Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков также предупредил, что центральную Россию ждет нетипичное для середины лета похолодание.





