Синоптики предупредили о гололедице в столичном регионе

В Москве 9 декабря ожидается малооблачная погода, местами возможна гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем будет6 градусов мороза, а ночью температура опустится до -11. В Московской области прогнозируется 4-9 градусов днем и до 14 ниже ноля ночью.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2–7 м/с.

Как сообщалось, спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь сейчас невозможно, поскольку воздушные массы будут носить изменчивый характер. Об этим заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Между тем, в конце ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что погода на Новый год будет теплее климатической нормы.

