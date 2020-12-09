Синоптики предупредили о гололедице в столичном регионе
В Москве 9 декабря ожидается малооблачная погода, местами возможна гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем будет6 градусов мороза, а ночью температура опустится до -11. В Московской области прогнозируется 4-9 градусов днем и до 14 ниже ноля ночью.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2–7 м/с.
Как сообщалось, спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь сейчас невозможно, поскольку воздушные массы будут носить изменчивый характер. Об этим заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Между тем, в конце ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что погода на Новый год будет теплее климатической нормы.
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