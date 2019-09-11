Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании
В предстоящие выходные жителей столицы ждёт резкое похолодание. Как пишет ТАСС, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха понизится до +13 градусов. Кроме того, в мегаполисе пройдут кратковременные дожди.
Как пишут «Известия», специалист подчеркнул, что смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на пять градусов произойдёт уже во второй половине пятницы.
В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в предстоящие выходные жители столичного региона перенесутся из жаркого июля в настоящий дождливый и ветряный сентябрь. Специалист отметил, что в субботу и воскресенье на бабьем лете «можно будет поставить точку».
Между тем, ранее сегодня синоптики сообщили, что эта среда может стать самым тёплым днём осени. В Москве прогнозируется до 25 градусов со знаком плюс, пишет «Газета.ру».
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