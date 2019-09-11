Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

В предстоящие выходные жителей столицы ждёт резкое похолодание. Как пишет ТАСС, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха понизится до +13 градусов. Кроме того, в мегаполисе пройдут кратковременные дожди.

Как пишут «Известия», специалист подчеркнул, что смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на пять градусов произойдёт уже во второй половине пятницы.