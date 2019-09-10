РАН: Наступившая осень в Москве может стать аномально теплой

Осень в Москве в 2019 году может стать аномально теплой. Как отмечает АГН «Москва», с таким заявлением выступил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Он заявил, что в течение последних 30 лет наблюдается тенденция изменения климата в московском регионе — в конце осени и начале зимы температура выросла более чем на три градуса. Принимая во внимание этот факт, нужно полагать, что эта осень в столичном регионе будет аномально теплой. Владимир Семенов также отметил, что это новые реалии, к которым нужно привыкать. При этом, по словам специалиста, бабье лето в столичном регионе ещё не наступило, ведь обычно оно приходит во второй половине сентября, напоминает Утро.ру.