РАН: Наступившая осень в Москве может стать аномально теплой
Осень в Москве в 2019 году может стать аномально теплой. Как отмечает АГН «Москва», с таким заявлением выступил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Он заявил, что в течение последних 30 лет наблюдается тенденция изменения климата в московском регионе — в конце осени и начале зимы температура выросла более чем на три градуса. Принимая во внимание этот факт, нужно полагать, что эта осень в столичном регионе будет аномально теплой. Владимир Семенов также отметил, что это новые реалии, к которым нужно привыкать. При этом, по словам специалиста, бабье лето в столичном регионе ещё не наступило, ведь обычно оно приходит во второй половине сентября, напоминает Утро.ру.
Между тем, ранее НСН писала, что синоптики продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и области до вечера 11 сентября. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Гидрометцентра. Специалисты подчёркивают, что в предстоящую среду воздух в столичном регионе может прогреться до +25 градусов. Осадков синоптики не обещают.
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