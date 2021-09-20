Синоптики предупредили москвичей о предстоящих холодах

Погода в столице в ближайшее время будет холодная, ветреная и дождливая. Об этом NEWS.ru рассказал главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что температура в Москве будет ниже нормы на четыре градуса – к концу недели достигнет 10 градусов, в то же время будет довольно сильный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Позднякова также рассказала, что потепления можно ждать только к последней пятидневке сентября, когда воздух может прогреться до 15-16 градусов.

Ранее в МЧС жителей столичного региона предупредили о дожде и порывистом ветре в ближайшие часы. Там отметили, что непогода задержится в Москве и области до утра вторника.

