Синоптики предупредили москвичей о предстоящих холодах
Погода в столице в ближайшее время будет холодная, ветреная и дождливая. Об этом NEWS.ru рассказал главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что температура в Москве будет ниже нормы на четыре градуса – к концу недели достигнет 10 градусов, в то же время будет довольно сильный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Позднякова также рассказала, что потепления можно ждать только к последней пятидневке сентября, когда воздух может прогреться до 15-16 градусов.
Ранее в МЧС жителей столичного региона предупредили о дожде и порывистом ветре в ближайшие часы. Там отметили, что непогода задержится в Москве и области до утра вторника.
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