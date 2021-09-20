На Москву в ближайшие часы обрушатся дождь и шквалистый ветер

В МЧС жителей столичного региона предупредили о дожде и порывистом ветре в ближайшие часы. Там отметили, что непогода задержится в Москве и области до утра вторника, 21 сентября.

«В ближайший час с сохранением до 10 часов вторника, 21 сентября, в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — цитирует столичный главк МЧС RT.

Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям центра европейской части России незначительное потепление. По словам синоптика, 24 сентября в регионе температура повысится до +13 градусов, сообщает «РЕН ТВ».

При этом, как отметил Вильфанд, пасмурный характер погоды будет сохраняться. «Не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — сообщил синоптик.

Как сообщалось, в понедельник москвичи переживут сильнейший за 73 года ливень. Может выпасть до 21 мм осадков.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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