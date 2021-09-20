На Москву в ближайшие часы обрушатся дождь и шквалистый ветер

В МЧС жителей столичного региона предупредили о дожде и порывистом ветре в ближайшие часы. Там отметили, что непогода задержится в Москве и области до утра вторника, 21 сентября.

«В ближайший час с сохранением до 10 часов вторника, 21 сентября, в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — цитирует столичный главк МЧС RT.