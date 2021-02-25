Синоптики предупредили москвичей о гололеде и дожде
Сильный гололед, дождь и мокрый снег ожидаются 25 февраля в Москве, сообщает городской департамент транспорта.
Согласно прогнозу, ночью пройдет сильный снег, а утром температура поднимется до трех градусов выше ноля. Прогнозируется дождь и мокрый снег, на дорогах - сильный гололед.
Водителям Москвы рекомендуется пересесть на общественный транспорт.
Атмосферное давление в Москве и Подмосковье в течение нескольких дней будет на 10 миллиметров ниже обычных значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru