Синоптики предупредили москвичей о гололеде и дожде

Сильный гололед, дождь и мокрый снег ожидаются 25 февраля в Москве, сообщает городской департамент транспорта.

Согласно прогнозу, ночью пройдет сильный снег, а утром температура поднимется до трех градусов выше ноля. Прогнозируется дождь и мокрый снег, на дорогах - сильный гололед.

Синоптики прогнозируют стремительное потепление в ряде российских регионов

Водителям Москвы рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье в течение нескольких дней будет на 10 миллиметров ниже обычных значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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