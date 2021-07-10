В Кувейте зафиксировали температуру в 70 градусов по Цельсию
В Кувейте зафиксировали температуру воздуха в 70 градусов по Цельсию на солнце, что стало рекордным показателем за последние 70 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.
Отмечается, что температура в тени наблюдалась в районе 53-54 градусов.
Специалисты связывают такую температуру с близостью Кувейта к тропику Рака, а также
С формирующимся в Индийском океане тропическим циклоном. По прогнозам некоторых метеорологов, в связи с этим средняя температура воздуха в регионе может установиться на уровне 60 градусов Цельсия.
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