В Кувейте зафиксировали температуру в 70 градусов по Цельсию

В Кувейте зафиксировали температуру воздуха в 70 градусов по Цельсию на солнце, что стало рекордным показателем за последние 70 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Отмечается, что температура в тени наблюдалась в районе 53-54 градусов.

Специалисты связывают такую температуру с близостью Кувейта к тропику Рака, а также

С формирующимся в Индийском океане тропическим циклоном. По прогнозам некоторых метеорологов, в связи с этим средняя температура воздуха в регионе может установиться на уровне 60 градусов Цельсия.









