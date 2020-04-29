Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве
В столичном регионе из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Гидрометцентре. Синоптики подчеркнули, что в Москве предупреждение действует до двух часов ночи 30 апреля, а в Подмосковье - до 17:00 29 апреля.
Кроме того, специалисты отметили, что днем столбики термометров в столице могут дотянуться до отметки +14 градусов. По области воздух может прогреться до плюс 16 градусов. Ожидается небольшой дождь, местами переходящий в умеренный, отмечает RT. Атмосферное давление в Москве опустится до 734 миллиметров ртутного столба, пишет Москва 24.
Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве рекордно потеплеет. Температура воздуха в регионе может повысится до +23 градусов Кроме того, по прогнозу специалист, первая весенняя гроза ожидается в столичном регионе 3 мая.
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