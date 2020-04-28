Первая суббота мая отметится в Москве 20-градусным теплом
Температура воздуха в столичном регионе впервые в 2020 году может превысить отметку +20 градусов. Это, по сообщениям синоптиков, произойдет в предстоящую субботу, 3 мая. Однако метеорологи предупреждают, что столь существенное повышение температуры будет кратковременным. При этом, как отмечает портал «Метеоновости», 1 и 2 мая в Москве и области будет относительно прохладно: столбики термометров не поднимутся выше +12-ти.
Между тем, специалисты подчеркивают, что среднесуточная температура в апреле была на 4 градуса ниже климатической нормы, отмечает РИА ФАН.
Напомним, в последний раз температурный рекорд в майские праздники в столичном регионе был зафиксирован 2 мая 2018 года. Тогда днем воздух прогрелся до +28 градусов.
Ранее НСН писала, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом, специалист отметил, что каждое пятилетие средние температуры будут только повышаться. И это является характеристикой глобального потепления, отметил синоптик.
Вильфанд уточнил, что 2020-ый с вероятностью 99% войдет в топ-5 самых жарких лет, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru