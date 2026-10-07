Призывникам рассказали, что следует взять с собой на сборный пункт

Призывнику, который отправляется на сборный пункт, следует взять с собой личные туалетные принадлежности. Об этом «ФедералПресс» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В Генштабе ВС России исключили отправку призывников в зону СВО

По его словам, также нужно иметь при себе набор простых лекарств: от желудка, простуды и головной боли. Кроме того, у призвника должна быть небольшая сумма наличными «на случай экстренных ситуаций».

Кнутов также напомнил, что для связи с родственниками потребуется телефон - разрешены кнопочные аппараты без интернета.

«Это достаточно жёсткое требование. И возможность фотографирования непосредственно в части запрещена. В ряде случаев это может быть отнесено к рассекречиванию гостайны», – заключил эксперт.

Ранее в Генштабе ВС РФ напомнили, что призывников будут отправлять к месту прохождения службы дважды в год - в период с 1 апреля по 15 июля и 1 октября по 31 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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