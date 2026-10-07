Призывникам рассказали, что следует взять с собой на сборный пункт
Призывнику, который отправляется на сборный пункт, следует взять с собой личные туалетные принадлежности. Об этом «ФедералПресс» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, также нужно иметь при себе набор простых лекарств: от желудка, простуды и головной боли. Кроме того, у призвника должна быть небольшая сумма наличными «на случай экстренных ситуаций».
Кнутов также напомнил, что для связи с родственниками потребуется телефон - разрешены кнопочные аппараты без интернета.
«Это достаточно жёсткое требование. И возможность фотографирования непосредственно в части запрещена. В ряде случаев это может быть отнесено к рассекречиванию гостайны», – заключил эксперт.
Ранее в Генштабе ВС РФ напомнили, что призывников будут отправлять к месту прохождения службы дважды в год - в период с 1 апреля по 15 июля и 1 октября по 31 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Роспотребнадзор передал в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области
- Литва ограничила временную защиту для военнообязанных украинцев
- ВЦИОМ: Большинство россиян назвали Путина одним из влиятельных лидеров
- Тренер сборной Португалии ответил на заявление Криштиану Роналду
- Очки, линзы и прогулки: Как уберечь зрение ребенка
- Турист из РФ погиб при полете на параплане в Турции
- Нагрузка и гаджеты: Почему растет число детей с близорукостью
- Призывникам рассказали, что следует взять с собой на сборный пункт
- Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 66 млн рублей
- Адвокат допустил, что пилот Flydubai избежит смертной казни за ЧП в небе