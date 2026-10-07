США против российского контроля: Какая судьба ждет армянские железные дороги
Грант Микаэлян раскрыл НСН, что сейчас вопрос владения армянскими железными дорогами упирается только в политическую плоскость, экономической вопрос тут уже не играет роли.
Сегодня вопрос с управлением армянскими железными дорогами упирается в то, что США хотят вывести эти объекты из-под влияния РФ, поэтому премьер-министр Армении Никол Пашинян поднимает вопрос о введении их под контроль Казахстана или ОАЭ. Об этом НСН рассказал экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Правительство Армении может аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире телеканала Infocom. При этом он подчеркнул, что армянское правительство обладает не только инструментарием, но и обоснованием для аннулирования концессионного соглашения. Микаэлян раскрыл, какой из сторон наиболее выгодно управлять этими железными дорогами.
«Все упирается в то, что американцы не хотят, чтобы Россия управляла этими железными дорогами. Поэтому Пашинян пытается вывести этот вопрос в другую плоскость, чтобы железные дороги были переданы в концессионное управление другим игрокам — Эмиратам, Казахстану и так далее. Напрямую управление армянскими железными дорогами России на данный момент мало что дает. Изначально смысл состоял в том, что во всем регионе восстановится железнодорожное сообщение, в том числе по абхазской железной дороге, и тогда Армянская железная дорога не будет изолированной. Она будет связана в том числе и с Россией, и в целом с регионом. Тогда вырастут объемы перевозок, и все это приобретет существенное экономическое значение. Кроме того, это значимое стратегическое присутствие, иначе американцы не пытались бы от нас там избавиться. Но не думаю, что выход из управления выгоден России», — рассказал он.
При этом Микаэлян раскрыл, какую реальную выгоду получила Армения от сотрудничества с Россией в области железных дорог.
«Армении это дало кое-какие инвестиции, несмотря на то, что ожидания и договоренности были больше. У Армении нет самостоятельных средств на данном этапе, чтобы развивать железную дорогу. И поэтому Армении тоже было выгодно, чтобы российские железные дороги управляли армянскими», — объяснил он.
Также собеседник НСН рассказал, какова вероятность, что Россия все же потеряет контроль над армянскими железными дорогами.
«Это во многом зависит от позиции России. В России есть много спикеров, которые, по нашему подозрению, финансируются Турцией и Азербайджаном, и говорят, что России нужно выйти из этого. Российское руководство должно определиться, что ему нужно, что оно будет защищать, и каких целей будет достигать в этом регионе. Возможно, развитие сети прекратится, тем более, что оно и так не особо происходит. Поддержание сети в нынешнем виде Армении по плечу. Другой вопрос, что это создаст неприятный фон в отношениях. На данный момент вопрос уже упирается в политическую сторону», — подытожил он.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин заявил, что Россия готова рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг военной базы в Гюмри в рамках предложенного Арменией предметного разговора о перспективах двусторонних связей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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