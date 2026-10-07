Сегодня вопрос с управлением армянскими железными дорогами упирается в то, что США хотят вывести эти объекты из-под влияния РФ, поэтому премьер-министр Армении Никол Пашинян поднимает вопрос о введении их под контроль Казахстана или ОАЭ. Об этом НСН рассказал экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

Правительство Армении может аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире телеканала Infocom. При этом он подчеркнул, что армянское правительство обладает не только инструментарием, но и обоснованием для аннулирования концессионного соглашения. Микаэлян раскрыл, какой из сторон наиболее выгодно управлять этими железными дорогами.

«Все упирается в то, что американцы не хотят, чтобы Россия управляла этими железными дорогами. Поэтому Пашинян пытается вывести этот вопрос в другую плоскость, чтобы железные дороги были переданы в концессионное управление другим игрокам — Эмиратам, Казахстану и так далее. Напрямую управление армянскими железными дорогами России на данный момент мало что дает. Изначально смысл состоял в том, что во всем регионе восстановится железнодорожное сообщение, в том числе по абхазской железной дороге, и тогда Армянская железная дорога не будет изолированной. Она будет связана в том числе и с Россией, и в целом с регионом. Тогда вырастут объемы перевозок, и все это приобретет существенное экономическое значение. Кроме того, это значимое стратегическое присутствие, иначе американцы не пытались бы от нас там избавиться. Но не думаю, что выход из управления выгоден России», — рассказал он.