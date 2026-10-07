Политолог Ткаченко рассказал, зачем Россия развивала БРИКС

По его словам, это было связано с кризисом институтов всемирной организации, а также продвижения через них позиции Запада.

Эксперт указал, что саммит БРИКС в Казани в 2024 году привел к переориентации формата. Это объясняется позицией Индии и готовностью Нью-Деди к компромиссам с Западом в сравнении с Москвой и Пекином.

«БРИКС сейчас делает акцент на формировании такой среды, в которой возможности США и стран Евросоюза вредить или продвигать свой курс без учёта взаимных интересов будут сокращаться», - заключил Ткаченко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие государства БРИКС понимают ошибки, которые допускают нынешние власти европейских стран, пишут «Известия».

