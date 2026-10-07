Политолог Ткаченко рассказал, зачем Россия развивала БРИКС
Россия долгие годы последовательно развивала БРИКС как аналог Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом «Ленте.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.
По его словам, это было связано с кризисом институтов всемирной организации, а также продвижения через них позиции Запада.
Эксперт указал, что саммит БРИКС в Казани в 2024 году привел к переориентации формата. Это объясняется позицией Индии и готовностью Нью-Деди к компромиссам с Западом в сравнении с Москвой и Пекином.
«БРИКС сейчас делает акцент на формировании такой среды, в которой возможности США и стран Евросоюза вредить или продвигать свой курс без учёта взаимных интересов будут сокращаться», - заключил Ткаченко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие государства БРИКС понимают ошибки, которые допускают нынешние власти европейских стран, пишут «Известия».
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