Адвокат допустил, что пилот Flydubai избежит смертной казни за ЧП в небе
Смертная казнь в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) применяется достаточно редко. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
Высокопоставленные источники в ОАЭ рассказали ранее, что для пилота Flydubai, напавшего на командира экипажа, будут добиваться высшей меры наказания.
Комментируя эту информацию, Аграновский напомнил, что в последний раз смертную казнь в стране применили в феврале 2025 года - к ней за убийство приговорили трёх человек.
Юрист также отметил, что в настоящее время в мире «тенденция к сокращению» применения высшей меры.
«Я далеко не уверен, что с учётом сегодняшних реалий совершивший нападение пилот будет приговорён к смертной казни», — заключил он.
Инцидент на борту лайнера Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, произошло 30 сентября. Второй пилот с ножом напал на командира экипажа и попытался взять управление на себя, однако его остановили пассажиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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