Компания рэпера Гуфа выплатит по иску РАО более 1,4 млн рублей

Компания ООО «Дома» рэпера Гуфа (Алексей Долматов) в рамках мирового соглашения выплатить Российскому авторскомй обществу (РАО) более 1,4 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Речь идёт о нарушении сроков выплаты авторского вознаграждения. В иске к компании музыканта значится сумма свыше 4,4 млн рублей. Однако если ответчик перечислит согласованные мировым соглашением средства до 23 октября, то РАО откажется от взыскания 2,4 млн рублей неустойки.

Отмечается, что всего обществом было предъявлено несколько исков к ООО «Дома» на общую сумму около 7,9 млн рублей.

Ранее в РАО заявили о намерении взыскать с театра Надежды Кадышевой неустойку из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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