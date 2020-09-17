Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Сибири и на Дальнем Востоке
Сразу в двух федеральных округах – Сибирском и Дальневосточном – в ближайшие дни ожидается аномально тёплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, в Сибири и на Дальнем Востоке ожидается +12…+14 градусов днём, что на 8-10 градусов выше климатической нормы для региона, передаёт ТАСС.
Необычно тепло для этого сезона будет в Приморском крае, где температура достигнет 24-25 градусов, и в Амурской области, где будет больше 20 градусов. Такие показатели выше нормы на 3-4 градуса, уточнил метеоролог.
Между тем Москва уже в пятницу окажется в «пузыре холода» с температурой на три-пять градусов ниже нормы сентября, приводит прогноз специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца телеканал «360».
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