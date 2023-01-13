Вильфанд: Москвичи смогут поиграть в снежки на старый Новый год

В предстоящую ночь жителей столицы ждет мягкая погода без осадков, сказал НСН Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН о том, какая погода ждет россиян на выходных.

Синоптики предупредили о 60-градусных морозах в ряде регионах России

«На европейской территории в течение предстоящих выходных дней и в первой половине следующей недели ожидается очень теплая погода, на 6-8 градусов выше климатической нормы. Это объясняется тем, что антициклон, устроивший нам настоящие рождественские морозы, перемещается на юго-восток. В Калининградской и Ленинградской областях температура уже положительная, в центре европейской части России ночь на старый Новый год ожидается комфортной и без осадков. В Москве ночью с 13 на 14 января ожидается от -3 до -5 градусов. Снежный покров сейчас весьма приличный, в среднем порядка 25 см, так что можно всецело предаться новогодним забавам — и в снежки играть, и детей на санках катать, и бабу снежную лепить. Теплая погода сохранится и в предстоящие дни, а во вторник температура и вовсе перешагнет за нулевую отметку. Так что крещенских морозов ждать не стоит, никакой связи между праздниками и погодой нет», — сказал Вильфанд.

Жителем азиатской части России собеседник НСН, напротив, пообещал аномально холодную погоду.

«Экстремально низкие температуры ожидается на севере Красноярского края, в Якутии. В западной части Якутии и на юге Дальневосточного федерального округа погода будет на 10-16 градусов ниже нормы в течение ближайшей пятидневки», — добавил метеоролог.

Ранее синоптики предупреждали о 60-градусных морозах на предстоящие выходные в ряде регионов России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Роман ВильфандВыходныеПогодаГидрометцентр России
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