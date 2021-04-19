Синоптики пообещали россиянам теплое лето
Предстоящее лето на большей территории России ожидается теплым, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, данный прогноз предварительный. «…Мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно», -сказал синоптик.
Он не сообщил, будет ли лето в России ранним или поздним, отметив, что синоптики привыкли делить лето на две половины - первую и вторую. Первая из них начинается во второй пятидневке мая, а вторая - либо в конце июня, либо в начале июля.
Ранее Вильфанд рассказал, что в летний сезон страну ожидают как теплые и засушливые, так прохладные и дождливые периоды.
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