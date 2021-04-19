Синоптики пообещали россиянам теплое лето

Предстоящее лето на большей территории России ожидается теплым, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Гидрометцентре России поделились прогнозом на предстоящее лето

По его словам, данный прогноз предварительный. «…Мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно», -сказал синоптик.

Он не сообщил, будет ли лето в России ранним или поздним, отметив, что синоптики привыкли делить лето на две половины - первую и вторую. Первая из них начинается во второй пятидневке мая, а вторая - либо в конце июня, либо в начале июля.

Ранее Вильфанд рассказал, что в летний сезон страну ожидают как теплые и засушливые, так прохладные и дождливые периоды.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиноптикиПогодаЛето
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