Синоптики пообещали некоторым регионам РФ дожди и шквалистый ветер

Крым, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Карелию, Туву, Красноярский край, а также Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Иркутскую области в понедельник и вторник ожидают сильные дожди. Как пишет ТАСС, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист подчеркнул, что в некоторых регионах они будут сопровождаться шквалистым ветром, грозами и градом.

Вильфанд добавил, что сильные дожди в ближайшие дни также прогнозируются в ряде регионов Сибири.

«Позавчера в Красноярском крае был перекрыт абсолютный максимум по осадкам, который составил более 40 мм за сутки. Ситуация существенно не улучшится там. Там 16-го и 17-го числа прогнозируется сильный дождь. В Туве аналогичная ситуация, но 17 августа еще добавится град. В Иркутской области также очень сильный дождь и ливневый дождь, а это опасное явление», - отметил научный руководитель Гидрометцентра.