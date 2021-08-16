Синоптики пообещали некоторым регионам РФ дожди и шквалистый ветер
Крым, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Карелию, Туву, Красноярский край, а также Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Иркутскую области в понедельник и вторник ожидают сильные дожди. Как пишет ТАСС, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист подчеркнул, что в некоторых регионах они будут сопровождаться шквалистым ветром, грозами и градом.
Вильфанд добавил, что сильные дожди в ближайшие дни также прогнозируются в ряде регионов Сибири.
«Позавчера в Красноярском крае был перекрыт абсолютный максимум по осадкам, который составил более 40 мм за сутки. Ситуация существенно не улучшится там. Там 16-го и 17-го числа прогнозируется сильный дождь. В Туве аналогичная ситуация, но 17 августа еще добавится град. В Иркутской области также очень сильный дождь и ливневый дождь, а это опасное явление», - отметил научный руководитель Гидрометцентра.
А ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что временные похолодания в сентябре затронут отдельные регионы страны. Она отметила, что прохладная погода установится на юге Таймыра, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.
Так, на востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам уже -3…+2°С, а днем около +9°С, отметила Паршина. Также на Чукотке и в Магаданской области в сентябре будут ночные заморозки, пишет Газета.ru.
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