«Библейский потоп» накроет Керчь и Тамань

Сильнейшие ливни вновь обрушатся на восток Крыма и на Тамань. Неблагоприятное явление начнётся сегодня примерно с 21:00, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»" Евгений Тишковец. Согласно прогнозу, за сутки в Керчи и Тамани выпадет не менее трёх с половиной месячной нормы осадков.

Специалист охарактеризовал ситуацию как «Библейский потоп». Предполагается, что в Керчи объём осадков в 1,7 раза превысит то, что выпало во время потопа 17 июня этого года.