«Библейский потоп» накроет Керчь и Тамань
Сильнейшие ливни вновь обрушатся на восток Крыма и на Тамань. Неблагоприятное явление начнётся сегодня примерно с 21:00, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»" Евгений Тишковец. Согласно прогнозу, за сутки в Керчи и Тамани выпадет не менее трёх с половиной месячной нормы осадков.
Специалист охарактеризовал ситуацию как «Библейский потоп». Предполагается, что в Керчи объём осадков в 1,7 раза превысит то, что выпало во время потопа 17 июня этого года.
Пик ливней ожидается завтра в период с 09:00 до 15:00. Возможны грозы и град. Не исключено также формирование смерчей над морем.
По словам метеоролога, причина такой непогоды заключается в мезоциклоне - компактном, но очень глубоком и активным. Такого рода атмосферные вихри формируются, когда сильные изменения скорости и направления ветра с высотой заставляют части нижней атмосферы вращаться в невидимых трубчатых валах.
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