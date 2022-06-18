Синоптики пообещали москвичам в субботу до +23°C

Переменная облачность ожидается в Москве днем 18 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москве на фоне европейского пекла предрекли комфортную погоду

В субботу воздух в столице прогреется до 23 градусов, скорость северо-западного ветра — до 12 м/с, атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Такая же погода ожидает жителей Подмосковья. При этом синоптики предупреждают, что местами по области возможен кратковременный дождь.

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