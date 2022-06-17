Москве на фоне европейского пекла предрекли комфортную погоду

Такие показатели соответствуют июньской погоде, отставая всего на один градус от среднестатистических значений. Не произойдет сколько-нибудь заметных изменений и в начале новой недели.

«Начало недели будет очень похожим. То тепло, которое в выходные сильно опалит Западную Европу, пройдет мимо нас по касательной, хоть температура немного и повысится», - добавил Шувалов.

Между тем, в Западной Европе на этой неделе установился аномальный зной. На юге Испании температура держится на уровне 45 градусов. Жарко в Португалии, Италии и юге Франции.

