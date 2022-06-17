Москве на фоне европейского пекла предрекли комфортную погоду

Синоптик в эфире НСН рассказал, что жаркой погоды москвичам ждать не стоит – тепло из Западной Европы пройдет мимо столичного региона по касательной. 


Жителей столичного региона в предстоящие выходные ждет комфортная погода с небольшими дождями, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Заметных изменений в погоде не произойдет. Температура сохранится на уровне 21-23 градусов. Колебания в один-два градуса будут незаметны. Неустойчивость в атмосфере и вероятность дождей также сохраняются. Их обеспечивает высокий циклон над территорией севера и центра европейской России – есть все условия для развития облачности и дождей во второй половине дня. Однако осадки будут незначительными, кратковременными и не повсеместными», - рассказал специалист.

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Такие показатели соответствуют июньской погоде, отставая всего на один градус от среднестатистических значений. Не произойдет сколько-нибудь заметных изменений и в начале новой недели.

«Начало недели будет очень похожим. То тепло, которое в выходные сильно опалит Западную Европу, пройдет мимо нас по касательной, хоть температура немного и повысится», - добавил Шувалов.

Между тем, в Западной Европе на этой неделе установился аномальный зной. На юге Испании температура держится на уровне 45 градусов. Жарко в Португалии, Италии и юге Франции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
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